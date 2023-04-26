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Российским военным вручили госнаграды за героизм в ходе СВО

11:55
  • среда
  • 26 апреля 2023

Торжественная церемония прошла на передовой

За мужество, отвагу и героизм вручили награды нашим военнослужащим, проявившим себя в ходе спецоперации. Бойцы штурмовых подразделений всегда находятся на острие атаки. Солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам вручили "Ордена Мужества", знаки отличия "Георгиевский Крест IV степени", а также медали "За отвагу" и "За спасение погибавших". Торжественная церемония прошла на передовой. Сразу после награждения бойцы вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных задач.

"Был ранен товарищ. Под обстрелом подползали с другим санитаром. По возможности вытащить. Обстреляли, вышли не сразу - не давали выйти. Но всё равно нашли около, вылезли. Только помочь, вытащить их. Ни о чём больше не думаю в этот момент. Осознание немножечко потом приходит, что сам мог погибнуть", - говорит фельдшер с позывным "Еврей".

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