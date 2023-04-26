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В Новосибирске окончательно закрепили отмену прямых выборов мэра

11:00
  • среда
  • 26 апреля 2023

Приняты соответствующие поправки в устав города

Городской совет Новосибирска в среду, 26 апреля, принял во втором чтении поправки в устав города, отменяющие прямые выборы мэра.
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Это означает, что после истечения срока полномочий в сентябре 2024 года действующего мэра, коммуниста Анатолия Локтя, нового главу Новосибирска будут назначать депутаты местного заксобрания, сообщает РБК.

В подавляющем большинстве российских городов выборы мэра проводит муниципальное законодательное собрание. Прямые выборы сохранились только в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Хабаровске, Якутске, Абакане, Анадыре и Улан-Удэ.

В феврале 2023 года депутаты законодательного собрания Новосибирской области приняли законопроект об отмене прямых выборов глав областного центра и наукограда Кольцово. Следующие выборы мэра Новосибирска должны пройти в 2024 году, они будут проводиться уже по новым нормам — через голосование в городском заксобрании.

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