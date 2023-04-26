Глава МВД Турции назвал США настоящей целью в борьбе с терроризмом

По его мнению, Вашингтон хочет создать в Курдистане террористическое государство

Глава министерства внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил о том, что в своей борьбе в терроризмом государство, которое он представляет, на самом деле ведет борьбу с Соединенным Штатами.

"Мы не боремся с Рабочей партией Курдистана (включена Евросоюзом в список террористических организаций). Мы боремся с США. Штаты хотят создать террористическое государство", - цитирует Сойлу турецкий телеканал Ulual Kanal.

До этого Сойлу говорил о том, что Америка управляет Европой и пытается влиять на политику Турции.

В феврале текущего года США угрожали Турции санкциями за торговлю с Россией.

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