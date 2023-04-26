В Москве арестованы двое подозреваемых в госизмене

Оба являются гражданами России

Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест двоих граждан России, которым вменяется государственная измена. Об этом в среду, 26 апреля, рассказали в пресс-службе суда.

Арест в отношении Плыске Ю.В. был санкционирован судом 20 апреля, в отношении Довганя А.С. — 25 апреля. Другие подробности не приводятся, сообщает "Интерфакс". Накануне РИА Новости сообщало, что в Федеральной службе безопасности (ФСБ) обратились в Лефортовский суд Москвы с ходатайством об аресте россиянина по фамилии Довгань по статье о государственной измене.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано, уточняет ТАСС.

Государственная дума России ранее приняла поправки в Уголовный кодекс о пожизненном лишении свободы за государственную измену. Его могут назначить за шпионаж, переход на сторону противника, разглашение государственной тайны, финансирование деятельности, направленной против России, и другие преступления, предусмотренные 275 УК России "Государственная измена".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"