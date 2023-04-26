В России с коронавирусом госпитализировали 1165 человек

Скончались 33 пациента

За сутки в России госпитализировано 1165 заболевших коронавирусом. Об этом в среду, 26 апреля, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 6012 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 7582 человека, скончались 33 пациента с коронавирусом.

В Москве за сутки выявлено 934 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 136. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 636 человек, в Московской области – 73.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22826827 случаев заболевания, зарегистрировано 398175 летальных исходов.

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