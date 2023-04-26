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Завершен очередной этап восстановления Крымского моста

11:39
  • среда
  • 26 апреля 2023

Мост пострадал при теракте украинских спецслужб

Все самые сложные этапы по восстановлению железнодорожной составляющей Крымского моста завершены. Об этом в среду, 26 апреля, рассказали в Упрдор "Тамань".
Хуснуллин отчитался о ходе восстановления Крымского моста

Благодаря этому удастся открыть железнодорожное сообщение в полном объеме раньше запланированных сроков — уже в мае.

В Минтрансе рассказали, что с 28 апреля на Крымском мосту заработает новая инфраструктура на подходах со стороны Краснодарского края, которая сократит время досмотра автомобилей и увеличит пропускную способность, сообщает ТАСС.

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны проходящего по железнодорожной части моста грузового поезда. В результате теракта обрушились два пролета автомобильной части, идущей в сторону полуострова.

Сразу после теракта были начаты восстановительные работы. 23 февраля 2023 года открылось движение по обеим частям Крымского моста. Движение по обоим путям железнодорожной части Крымского моста будет запущено уже к началу лета, сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин.

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