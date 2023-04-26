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В Госдуме предложили доверить населению охрану границ России

11:58
  • среда
  • 26 апреля 2023

С такой инициативой выступил Андрей Картаполов

Для охраны российских границ можно задействовать местное население. Такое предложение в среду, 26 апреля, высказал председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

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Парламентарий заявил, что у России нет возможностей охранять границы по всему периметру, как это было в СССР, когда вся страна по периметру охранялась подразделениями пограничных войск.

Сейчас в России применяются "несколько иные способы" охраны границы, но задействовать на добровольной основе население приграничных районов — это "вполне реально и понятно", тем более что такая практика существует во многих странах, "в том числе и в бывшей просвещенной Европе", заявил депутат в интервью Ura.news.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко отмечал, что в юридическом смысле Североатлантический альянс вышел на российско-финляндскую границу — территория Финляндии включена во все планы обороны НАТО. При этом риски столкновения сил России и НАТО растут, что очевидно на примере Балтии.

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