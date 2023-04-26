Мишустин сравнил госуправление с погоней льва за газелью

Бездействие в этой области недопустимо
Премьер-министр Михаил Мишустин на примере газели и льва объяснил, как работает государственное управление в России.
Бездействие и ожидание в госуправлении недопустимо, сообщил он на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".
"Каждое утро в Африке просыпается газель. Она должна бежать быстрее льва, иначе погибнет. Каждое утро в Африке просыпается лев. Он должен бежать быстрее газели, иначе умрет от голода" - рассказал глава кабмина (цитата по "Звезде").
Когда встает солнце, нужно бежать, подчеркнул Мишустин.
Ранее премьер-министр заявил, что антироссийские санкции не должны мешать выполнению соцобязательств перед людьми.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"