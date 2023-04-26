Мишустин сравнил госуправление с погоней льва за газелью

Бездействие в этой области недопустимо

Премьер-министр Михаил Мишустин на примере газели и льва объяснил, как работает государственное управление в России.

Бездействие и ожидание в госуправлении недопустимо, сообщил он на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".

"Каждое утро в Африке просыпается газель. Она должна бежать быстрее льва, иначе погибнет. Каждое утро в Африке просыпается лев. Он должен бежать быстрее газели, иначе умрет от голода" - рассказал глава кабмина (цитата по "Звезде").

Когда встает солнце, нужно бежать, подчеркнул Мишустин.

Ранее премьер-министр заявил, что антироссийские санкции не должны мешать выполнению соцобязательств перед людьми.

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