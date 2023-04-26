ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин сравнил госуправление с погоней льва за газелью

11:54
  • среда
  • 26 апреля 2023

Бездействие в этой области недопустимо

Премьер-министр Михаил Мишустин на примере газели и льва объяснил, как работает государственное управление в России.

Бездействие и ожидание в госуправлении недопустимо, сообщил он на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".

"Каждое утро в Африке просыпается газель. Она должна бежать быстрее льва, иначе погибнет. Каждое утро в Африке просыпается лев. Он должен бежать быстрее газели, иначе умрет от голода" - рассказал глава кабмина (цитата по "Звезде").

Когда встает солнце, нужно бежать, подчеркнул Мишустин.

Ранее премьер-министр заявил, что антироссийские санкции не должны мешать выполнению соцобязательств перед людьми.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.