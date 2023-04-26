ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

NRK: консул России на Шпицбергене связан с военной разведкой

12:33
  • среда
  • 26 апреля 2023

Никаких доказательств норвежский телеканал не привел

Российский консул на Шпицбергене Сергей Гущин якобы поддерживает связи с военной разведкой России. Такое заявление прозвучало в эфире норвежского телеканала NRK со ссылкой на журналистов, покинувших Россию.
МиГ-31 отогнал норвежский "Посейдон" от российской границы

Никаких доказательств этих обвинений телеканал не привел. Российский дипломат отверг обвинения в свой адрес и опроверг наличие связей со спецслужбами.

Отношения России и Норвегии обострились на фоне российской спецоперации на Украине. Осло поддерживает Киев и реализует антироссийские санкции.

Руководитель контрразведывательного подразделения полицейской службы безопасности Норвегии Ингер Хаугланн ранее заявил, что Россия использует свои консульства и посольства для ведения сигнальной разведки, причем у Осло "нет оснований полагать, что в Норвегии они занимаются этим в меньшей степени, чем в других странах".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Шпицберген
Шпицберген
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.