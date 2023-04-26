NRK: консул России на Шпицбергене связан с военной разведкой

Никаких доказательств норвежский телеканал не привел

Российский консул на Шпицбергене Сергей Гущин якобы поддерживает связи с военной разведкой России. Такое заявление прозвучало в эфире норвежского телеканала NRK со ссылкой на журналистов, покинувших Россию.

Никаких доказательств этих обвинений телеканал не привел. Российский дипломат отверг обвинения в свой адрес и опроверг наличие связей со спецслужбами.

Отношения России и Норвегии обострились на фоне российской спецоперации на Украине. Осло поддерживает Киев и реализует антироссийские санкции.

Руководитель контрразведывательного подразделения полицейской службы безопасности Норвегии Ингер Хаугланн ранее заявил, что Россия использует свои консульства и посольства для ведения сигнальной разведки, причем у Осло "нет оснований полагать, что в Норвегии они занимаются этим в меньшей степени, чем в других странах".

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