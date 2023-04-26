Собянин присвоил статус промкомплекса московскому заводу по производству лифтов

Сейчас в Москве статус промышленного комплекса есть у 67 предприятий

Столичному заводу "МЭЛ", который производит лифты, присвоен статус промышленного комплекса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Собянин.

Мэр Москвы напомнил, что "МЭЛ" - одно из крупнейших электротехнических предприятий Москвы. Компания производит до 2,5 тысячи лифтов в год. Она первой в России запустила серийное производство лифтов со скоростью 2,5 м/с. Сейчас компания создает модели, которые будут почти в два раза быстрее.

Продукцией завода оборудованы новостройки по программе реновации столичного жилфонда, напомнил Собянин. Также модели "МЭЛ" установлены в кластере "Ломоносов", эскалаторной галерее на Воробьевых горах и других городских объектах.

Новый статус даст компании право на налоговые льготы: снизится ставка на прибыль, недвижимое имущество, землю и ставка аренды.

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