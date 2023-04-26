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Эрдоган отменил все публичные выступления из-за болезни

12:27
  • среда
  • 26 апреля 2023

Президент подхватил желудочный грипп

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почувствовал себя плохо во время интервью в прямом эфире.

Инцидент произошел 25 апреля во время обсуждения вопроса о грядущих кадровых перестановках в кабинете министров. Глава государства почувствовал себя плохо, и программу пришлось прервать. Через 20 минут Эрдоган вернулся в эфир и сообщил, что подхватил желудочный грипп.  

"Я даже думал, не отменить ли нам программу. Но мы обещали и пришли. Я прошу прощения у вас и у наших зрителей", - сообщил он.

Позже стало известно, что Эрдоган отменил поездку по турецким городам в рамках предвыборной кампании и все публичные выступления. Сегодня президент отсидится дома, передает РИА Новости.

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