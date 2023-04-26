Барецкий о покупке замка Пугачевой: "Там будет крематорий"

Примадонна нуждалась в деньгах

Шоумен Стас Барецкий купил замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан иностранным агентом – прим. ред.) в подмосковной деревне Грязь.

Переговоры проходили в Израиле и Прибалтике. Сумма сделки составила 450 миллионов рублей, хотя ранее Примадонна требовала миллиард рублей. Барецкий сообщил, что супруги остро нуждались в деньгах, поэтому согласились на меньшее.

Обсуждение деталей сделки шло тяжело, так как Пугачеву и Галкина волновало, как их дом будет использоваться в будущем. По информации "Говорит Москва", Барецкий намерен разместить в замке морг и крематорий.

"Самый крупный крематорий в России, в Европе точно, во всем мире. К нему морг, будут у нас определенные зоны, какие-то магазины ритуальные, склады будут", - рассказал шоумен.

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