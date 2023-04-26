ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Барецкий о покупке замка Пугачевой: "Там будет крематорий"

12:58
  • среда
  • 26 апреля 2023

Примадонна нуждалась в деньгах

Шоумен Стас Барецкий купил замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан иностранным агентом – прим. ред.) в подмосковной деревне Грязь.

Переговоры проходили в Израиле и Прибалтике. Сумма сделки составила 450 миллионов рублей, хотя ранее Примадонна требовала миллиард рублей. Барецкий сообщил, что супруги остро нуждались в деньгах, поэтому согласились на меньшее.

Обсуждение деталей сделки шло тяжело, так как Пугачеву и Галкина волновало, как их дом будет использоваться в будущем. По информации "Говорит Москва", Барецкий намерен разместить в замке морг и крематорий.

"Самый крупный крематорий в России, в Европе точно, во всем мире. К нему морг, будут у нас определенные зоны, какие-то магазины ритуальные, склады будут", - рассказал шоумен.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Актер Станислав Барецкий
Актер Станислав Барецкий
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.