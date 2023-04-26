ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении

13:00
  • среда
  • 26 апреля 2023

Политики обсудили положение в Нагорном Карабахе

В среду, 26 апреля, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой правительства Армении Николом Пашиняном.
Путин и Пашинян созвонились по поводу Карабаха

Политики обсудили развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение практических задач по обеспечению стабильности и безопасности в регионе. С учетом обострения обстановки в Лачинском коридоре была подтверждена важность неукоснительного соблюдения договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана.

Путин также выразил солидарность с армянским народом в связи с недавней скорбной датой – Днем памяти жертв геноцида армян, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что Москва видит неприкрытые попытки Запада рассорить ее с Ереваном и расшатать обстановку на Южном Кавказе. Он добавил, что Запад занимается "дипломатическим рейдерством", подрывая ключевые принципы трехсторонних договоренностей.

При этом Лавров обсудил со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном способы вернуть ситуацию в Нагорном Карабахе в нормальное русло.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.