Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении

Политики обсудили положение в Нагорном Карабахе

В среду, 26 апреля, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой правительства Армении Николом Пашиняном.

Политики обсудили развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение практических задач по обеспечению стабильности и безопасности в регионе. С учетом обострения обстановки в Лачинском коридоре была подтверждена важность неукоснительного соблюдения договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана.

Путин также выразил солидарность с армянским народом в связи с недавней скорбной датой – Днем памяти жертв геноцида армян, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что Москва видит неприкрытые попытки Запада рассорить ее с Ереваном и расшатать обстановку на Южном Кавказе. Он добавил, что Запад занимается "дипломатическим рейдерством", подрывая ключевые принципы трехсторонних договоренностей.

При этом Лавров обсудил со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном способы вернуть ситуацию в Нагорном Карабахе в нормальное русло.

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