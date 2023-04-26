СК начал расследование преступлений французских наемников против российских пленных

Они обнародовали фотографии казни россиян

Следственный комитет России займется расследованием преступлений французских наемников против российских военнопленных на Украине. Об этом в среду, 26 апреля, рассказали в пресс-службе ведомства.

Наемники из Франции принимают участие в боевых действия на стороне Украины в рядах националистического батальона "Азов" (запрещенная в России террористическая организация), а также 92-й бригады Вооруженных сил Украины.

Один из французских наемников опубликовал фотографии казни троих российских военнопленных, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Францию сложно представить себе в качестве посредника при мирном урегулировании украинского кризиса. Хотя французский лидер предложил свой мирный план, Париж не может претендовать на посреднический статус, поскольку "фактически занимает сторону одного из участников конфликта". Песков указал, что французские власти "и косвенно, и прямо" участвуют в конфликте на Украине.

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