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СК начал расследование преступлений французских наемников против российских пленных

13:39
  • среда
  • 26 апреля 2023

Они обнародовали фотографии казни россиян

Следственный комитет России займется расследованием преступлений французских наемников против российских военнопленных на Украине. Об этом в среду, 26 апреля, рассказали в пресс-службе ведомства.
Командир легиона наемников ВСУ ликвидирован в Артемовске

Наемники из Франции принимают участие в боевых действия на стороне Украины в рядах националистического батальона "Азов" (запрещенная в России террористическая организация), а также 92-й бригады Вооруженных сил Украины.

Один из французских наемников опубликовал фотографии казни троих российских военнопленных, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Францию сложно представить себе в качестве посредника при мирном урегулировании украинского кризиса. Хотя французский лидер предложил свой мирный план, Париж не может претендовать на посреднический статус, поскольку "фактически занимает сторону одного из участников конфликта". Песков указал, что французские власти "и косвенно, и прямо" участвуют в конфликте на Украине.

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