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ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Симферополе

13:20
  • среда
  • 26 апреля 2023

Возбуждено уголовное дело

Сотрудники спецслужб задержали россиянина, готовившего теракт в Военно-морском клиническом госпитале Министерства обороны России в Симферополе. Об этом в среду, 26 апреля, рассказали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Санкт-Петербурге

Во время обыска в жилище задержанного нашли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами в виде гвоздей, а также самодельное взрывное устройство зажигательного действия.

Возбуждены уголовные дела по статьям о подготовке теракта и незаконном хранении или обороте оружия и взрывчатки, сообщает "Интерфакс".

Ранее Государственная дума приняла поправки в Уголовный кодекс об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм. В частности, по статье 205 ("Террористический акт") максимальный срок за совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, увеличен до 20 лет лишения свободы (ранее — 15 лет).

Украинские спецслужбы не оставляют попыток организовать диверсии и теракты на российской территории. В ответ на теракты, совершенные Киевом в Брянской области в марте, по Украине был нанесен массированный "удар возмездия". В результате были поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики.

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