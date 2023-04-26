Украина заявила о готовности захватывать небольшие российские города

ВСУ хотят использовать опыт чеченских боевиков

Украина может использовать тактику захвата небольших российских городов для возвращения себе территорий.

Об этом газете The Washington Post заявил представитель батальона "Азов" (организация запрещена в России – прим. ред.) Богдан Кротевич. По его словам, в ходе контрнаступления ВСУ хотят использовать захват городов в качестве "рычага для возвращения территорий".

Кротевич вспомнил захват российских городов чеченскими боевиками и предположил, что Украине необходимо сделать то же самое.

"Мы пытаемся объяснить гражданскому населению, что их помощь нужна в освобождении территорий", - сообщил Кротевич в интервью.

Ранее издание Politico написало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки помешать российскому командованию понять, где они планируют начать контрнаступление. Наиболее важными со стратегической точки зрения направлениями для контрнаступления ВСУ считаются юг и Крым. Не исключены удары по Донбассу.

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