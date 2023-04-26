Песков назвал цель указа Путина об управлении иностранными активами

Документ был опубликован 25 апреля

Президентский указ об ответе на конфискацию российских активов за рубежом призван создать компенсационный фонд. Такое разъяснение в среду, 26 апреля, дал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как пояснил официальный представитель Кремля, за счет таких действий в отношении зарубежных активов в России будут формировать компенсационный фонд в ответ на экспроприацию имущества российских граждан и компаний в других странах, сообщает РИА Новости.

4 февраля Генеральная прокуратура США впервые объявила о передаче Украине активов, конфискованных у российского бизнесмена Константина Малофеева. В Евросоюзе к февралю заморозили активы граждан и бизнеса из России на 21,5 млрд евро. В Киеве заявили, что Канада пообещала передать Украине конфискованные в рамках своей юрисдикции активы россиян.

Москва расценивает передачу таких активов Украине как воровство средств российских граждан и бизнеса. Власти России предупреждали, что на это будет дан соответствующий ответ. 25 апреля был опубликован указ российского лидера Владимира Путина о том, что в случае изъятия или ограничения прав на имущество нашей страны за рубежом вводится временное внешнее управление на активы недружественных стран в России.

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