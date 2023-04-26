Россия подчеркивала, что это опасный шаг

Великобритании придется нести ответственность за поставки Киеву снарядов с обедненным ураном. Такое заявление в среду, 26 апреля, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что "те, кто будет непосредственно использовать такие боеприпасы, должны понимать, что они не только себе и своим гражданам будут наносить непоправимый вред". Однако ответственность лежит и на британцах, организовавших такие поставки.

Песков напомнил про результаты использования последствий применения этого вида боеприпасов во время бомбежек в Югославии — "и данные по количеству онкологии, которые выросли, и по другим заболеваниям". Все это "весьма и весьма печальная" информация, цитирует чиновника РИА Новости.

Ранее российское посольство в Лондоне указало, что британские власти не собираются принимать на себя обязательства по ликвидации последствий применения снарядов с обедненным ураном. В димписсии отметили, что Запад уготовил Украине роль радиоактивного могильника. Однако Великобритании тоже не удастся выйти сухой из воды.

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