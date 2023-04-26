Путин провел встречу с ростовским губернатором

Обсуждали вопросы поддержки военных и переехавших в регион

Владимир Путин обсудил текущую ситуацию в Ростовской области. Разговор с губернатором региона прошёл по видео-конференц-связи.

Василий Голубев отметил, что сейчас основная задача - обеспечение безопасности людей и помощь семьям мобилизованных и военнослужащих. Создан региональный штаб поддержки, выплачиваются единовременные пособия. Особое внимание уделяют и помощи тем, кто приезжает из Донбасса. Границу региона пересекло более трёх с половиной миллионов человек.

"Сегодня, безусловно, нужно оказать людям помощь – и нашим военнослужащим, всем категориям военнослужащих, и членам их семей. Я знаю, что вы это делаете, занимаетесь лично, и прошу вас дальше не снижать внимание к этим чрезвычайно важным вопросам, людям, которые переехали на территорию Ростовской области из наших близлежащих регионов тоже. Если вам нужна какая-то дополнительная помощь из федерального центра, пожалуйста, скажите об этом. Но нужно помочь людям там жить – настолько, насколько это возможно в сегодняшних условиях – полноценной все-таки жизнью, имея в виду всю эту гуманитарную сферу, включая образование, спорт, искусство, науку. Вы сами сказали, здесь нет большого секрета, вы же соседи и с Донбассом, и с Луганском. Поэтому я вас прошу с коллегами из этих регионов лично поработать, встретиться, пообсуждать. Да, может быть, это будет какая-то дополнительная нагрузка. Но, я уверен, во-первых, вы с этим справитесь, а, во-вторых, если нужно, то вас готовы поддержать и из Москвы", - сказал Путин.

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