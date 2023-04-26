Московский таксист обхитрил мошенников и вернул обманутой пенсионерке деньги

Жертва едва не лишилась 500 тысяч

Обманул аферистов и спас пенсионерку. Таксист Женишбек Кабылов должен был забрать посылку у 84-летней москвички и отвезти в Лобню. По дороге водителю начал названивать заказчик, причём настолько нетерпеливо, что вызвал подозрение. Отрыв сумку, Женишбек увидел там полмиллиона рублей. Решение, что делать дальше, пришло само.

Этот вызов Женишбеку Кабылову сразу показался довольно странным: никаких пассажиров, клиент попросил забрать и привезти ему из Москвы в город Лобня небольшую посылку. И в доме на Беломорской улице пожилая женщина отдала таксисту сумку.

"Я у неё спросил, нет ли там денег внутри. Она сказала, что нет. И сказала, что всё, что он просил - я положила", - пересказывает Женишбек.

Насторожили Женишбека и эти слова, и нервное поведение клиента - он звонил ему несколько раз и настойчиво просил приехать быстрее. Сыграло роль и то, что у таксиста уже был подобный случай. Тогда он, ничего не подозревая, все-таки доставил посылку мошенникам, а потом был вынужден проходить по делу свидетелем. И в этот раз Женишбек решил действовать.

"Позвонил своему знакомому, который работает в полиции, я ему позвонил, я с ним посоветовался. Он сказал: если подозреваешь - открывай сумку, и я начал открывать, и там нашел деньги", - рассказывает мужчина.

Среди вещей, печенья и конфет в сумке оказалась весьма солидная сумма - пятьсот тысяч рублей. Женишбек всё сразу зафиксировал на видео в телефоне.

Говорит, что поскольку по правилам ему нужно было завершить заказ, он поехал на встречу с клиентом. Но вручил ему лишь сумку с конфетами и печеньем, а деньги повёз обратно в Москву. На тот момент пожилая женщина, уже, видимо, разобравшись в ситуации, вызвала полицию. И рассказала довольно типичную историю.

"На домашний телефон позвонил неизвестный, который представился следователем, сказал, что её родственница стала виновницей дорожной аварии. Во избежание привлечения ее к ответственности необходимо передать денежные средства курьеру", - рассказывает Владимир Васенин, начальник пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве.

И повезло, что курьер оказался таким внимательным и способным пойти на риск - деньги пенсионерке благополучно вернули. В настоящий момент уже заведено уголовное дело, аферистов разыскивают. А таксист Женишбек призывает своих коллег быть максимально бдительными, а всех остальных - не вестись на уловки мошенников.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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