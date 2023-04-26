Специалисты проводят мониторинг геологических процессов в Москве

На контроле у специалистов в городе 13 оползневых участков

Важен каждый миллиметр. В Москве начались маршрутные обследования геологических процессов. Движение земли в столице контролируют на 13 участках. Специалисты-геологи фиксируют любые изменения: будь то возникновение небольшого подтопления или начало оползня. Важно не только контролировать процесс, но и понять, как он может повлиять на здания и памятники.

Двухэтажную производственную постройку на границе с парком Коломенское специалисты Мосэкомониторинга рассматривают с особым пристрастием. На здании появились новые трещины, что говорит об активности существующих в этой местности оползневых процессов. За ними экологи в течение последних пяти лет следят особенно пристально. Ведь совсем недалеко от этого места находятся исторические памятники музея-заповедника - архитектурные шедевры 16, 17, 18, 19 и 20 столетий.

"Мы проводим наблюдения два раза в год. Практически каждый год этот дом ремонтируют, обновляют штукатурку. В какой-то год здесь даже устанавливали такие серьезные металлические стяжки. Можно видеть этот железный двутавр. Он как раз призван, чтобы здесь скрепить это здание, чтобы оно не разрушалось и не расползалось в разные стороны", - пояснил Федор Егоров, главный геолог Мосэкомониторинга.

Коломенское - самый большой по территории из оползневых участков в столице, что, впрочем, не мешает специалистам отслеживать малейшие изменения в его рельефе вплоть до миллиметра.

"С помощью этого прибора мы измеряем плановые координаты - то есть "икс"-"игрек" - наших реперов геодезических, которые у нас здесь в Коломенском находятся. И определив эти координаты, мы каждый год определяем смещение этих контрольных точек", - отметила Ирина Власова, начальник сектора геодезического мониторинга Мосэкомониторинга.

На то, чтобы проверить сеть из 40 с лишним грунтовых реперов-маячков, у специалистов уходит до двух дней. Полученные данные затем обрабатывают и вносят в общую схему наблюдений за районом. По ней можно проследить все смещения приповерхностных слоев, а также изменения уровня грунтовых вод. Исходя из общих данных, пока о состоянии памятников в Коломенском можно не волноваться, успокаивают специалисты.

"В том, что касается храмов, я заметил, что древние строители умели выбирать места. Здание стоит где-нибудь на бровке, на высоте, склоне, но тем не менее сколько исторических памятников не находится на этом участке и на других - они почему-то не страдают практически никогда", - рассказал Федор Егоров.

Да и смещения грунта в Коломенском по сравнению с другими районами не самые существенные - до двух сантиметров на верхних точках склонов и до пяти внизу. Всего же на контроле у специалистов в городе 13 оползневых участков.

"Всего у нас 98 площадок наблюдения, где мы проводим около 3000 исследований. Непосредственно все данные, которые поступают в единый фонд экологического мониторинга, он на самом деле используется для различных целей - в целях безопасности, мы отслеживаем развитие, ну и естественно строительство каких-то объектов", - рассказал Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Одним из таких объектов, при строительстве которого будут использоваться собранные данные, бирюлевская линия столичной подземки. Один из её участков, исходя из проекта, пройдёт в непосредственной близости к парку Коломенское. А значит, метростроители смогут принять выверенные решения о методах укрепления грунтов и габаритах будущих тоннелей и станций.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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