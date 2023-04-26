В культурном центре ЗИЛ отметили 150-летие Сергея Рахманинова

Перед зрителями разыгралась сказочная феерия

Масштабным концертом отметили 150-летие Сергея Рахманинова в культурном центре ЗИЛ.

Программа была подобрана так, чтобы показать всю многоплановость, сложность и гармоничность произведений мастера. Перед зрителями разыгралась сказочная феерия. Под музыку легендарного композитора оживали песочные картины, пели народные песни, исполняли экспериментальные танцы.

Кульминаций вечера стал уникальный балетный мини-спектакль "Посвящение конструктивизму".

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