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Слоны в Московском зоопарке начали резвиться в горах песка

15:10
  • среда
  • 26 апреля 2023

Слоны очень рады

Купание слонов в песке можно наблюдать сейчас в Московском зоопарке. У огромных животных - развлечение, кажется, до конца апреля.

Старый песок убрали киперы, а новый Памир, Пипита и их детёныши разравнивают так, как им нравится. Оранжевые и серые горы общим объёмом 100 кубометров за раз разгрести не под силу даже таким гигантам.

Глядя, как резвится на склонах слоновое семейство, и в голову не приходит назвать это тяжким трудом. Дети ложатся на песчаные холмы или же скатываются с них, словно с ледяной горки. Родители степенно прохаживаются по новому грунту, неторопливо разравнивая  каждый бугорок.

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