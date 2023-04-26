В Третьяковке открылась выставка "In Memoriam. Остановленное время"

В фокусе - только лица

В Третьяковке остановили время. Впервые в галерее представили одну из самых закрытых коллекций. Посмертные маски великих людей. А также гениальные полотна и скульптуры, созданные по их чертам. Где эта граница между жизнью и небытием? Как последнее дыхание становятся началом нового уже художественного перевоплощения личности?

Первое, с чем стоит попрощаться, переступая порог выставочного зала Третьяковской галереи, так это с предрассудками. Да, посмертная маска - не совсем музейный экспонат. Слишком документальный и достоверный. Потому надо отрешиться и настроиться на философский разговор на тему жизни, смерти и памяти. И довериться коллективу искусствоведов, которые долго к этому разговору готовились.

"Мы не ориентировались на какой-то банальный интерес, как к какому-то жареному материалу, который может публику привлечь. Мы старались прикоснуться к этому очень уважительно", - отметила Татьяна Карпова, заместитель генерального директора по научной работе Третьяковской галереи.

В пространстве залов - не парадные портреты великих людей в продуманных интерьерах и выверенных позах. В фокусе - только лица. Умиротворенные, с характерными морщинками, прорисованными волосками бровей, с едва заметной улыбкой. Мимолетное выражение, запечатлённое в гипсе, передаёт почти неуловимое мгновение - момент перехода человека в вечность.

"У нас есть интересное и важное свидетельство В.А. Жуковского, когда он был в последние минуты рядом с Пушкиным, и он писал о том, что "его лицо в эти мгновения приобрело некое надмирное выражение, которое мы у него не знали, но которое характеризовало всю его жизнь, всю его поэзию, всё им пережитое", - рассказала Ирина Седова, заведующая отделом скульптуры Третьяковской галереи, куратор выставки.

Отобразилась вся прожитая жизнь. Писатели, художники, режиссёр, лётчик, исторические деятели - все значимые имена для истории и культуры России, оставившие по себе память. Не всегда однозначную, зачастую противоречивую. Всего 19 персоналий, которые, как говорили раньше, "заслужили лицо". Врубель, Чкалов, Толстой, Эйзенштейн, Вернадский. Циолковский говорил, что достичь бессмертия можно с помощью науки. Он отказывал портретистам. И все изображения основоположника современной космонавтики писались по воспоминаниям современников. Посмертная маска передаёт не только внешний черты. Полёт мысли.

"Здесь концентрация какого-то духовного начала, которое двигало им всю жизнь. И привело его к тем открытиям, которые он в своё время совершил", - говорит Ирина Седова.

Не секрет, что художники с посмертных масок писали портреты. Скульптор Рамазанов, используя посмертную маску Гоголя, создал и бюст писателя. А Сарра Лебедева изваяла надгробный памятник Борису Пастернаку. Писатель не соглашался позировать, ссылаясь на некрасивый профиль. По маске Павла Третьякова - создателя первого публичного музея национального русского искусства - был сделан бюст, который встречает посетителей Третьяковской галереи на парадной лестнице. Выставка - это не только истории, погружающие в размышления об итоге человеческой жизни. Это серьёзное исследование, в котором нет готовых ответов. Но много душевной работы.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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