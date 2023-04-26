Путин поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров на Урале

Через неделю президент ждет отчет о проделанной работе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, где бушуют пожары.

Глава государства поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Были даны поручения по обеспечению социальной помощью и всем необходимым людей, потерявших кров", - заявил пресс-секретарь журналистам (цитата по ТАСС).

Как ожидается, 2 мая Куйвашев должен отчитаться перед Путиным о проделанной работе.

Пожар в поселке Сосьва произошел днем 25 апреля. В настоящий момент огонь локализован на площади девять тысяч квадратных метров, сгорели более 100 домов, погиб один человек. В поселке введен режим ЧС, возбуждены два уголовных дела.

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