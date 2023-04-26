ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров на Урале

14:18
  • среда
  • 26 апреля 2023

Через неделю президент ждет отчет о проделанной работе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, где бушуют пожары.
Последствия пожара в поселке Сосьва: дома горели как спички

Глава государства поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Были даны поручения по обеспечению социальной помощью и всем необходимым людей, потерявших кров", - заявил пресс-секретарь журналистам (цитата по ТАСС).

Как ожидается, 2 мая Куйвашев должен отчитаться перед Путиным о проделанной работе.

Пожар в поселке Сосьва произошел днем 25 апреля. В настоящий момент огонь локализован на площади девять тысяч квадратных метров, сгорели более 100 домов, погиб один человек. В поселке введен режим ЧС, возбуждены два уголовных дела.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пожар в посёлке в Свердловской области
Пожар в посёлке в Свердловской области
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.