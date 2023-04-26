Аренда электровелосипедов стала доступна в Подмосковье

В Московской области запустили сервис аренды электровелосипедов

Сегодня электровелосипеды могут арендовать жители Красногорска и Одинцова. Позже, к концу недели, они станут доступны в Химках, Долгопрудном и Мытищах. Согласно сообщению пресс-службы Минтранса области, жителям области станут доступны 2500 тысяч электровелосипедов.

"Впервые в Московской области стала доступна аренда электровелосипедов. Думаем, что и они окажутся востребованы среди жителей и гостей региона", - отметил первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгений Аптекин.

По его словам, это позволит сократить длину пеших маршрутов и сэкономить время в пути.

Аптекин подчеркнул, что для пользования электровелосипедами не нужны права. У них ограничена максимально допустимая скорость и они могут быть оставлены на виртуальных парковках.

Ездить на них комфортно в юбке, платье или длинном пальто.

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