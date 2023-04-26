Пригожин допустил переход ВСУ в контрнаступление после 2 мая

Выбор времени связан с погодными условиями

Украинские военные могут начать контрнаступление после 2 мая, когда пройдет последний дождь. Такое мнение в среду, 26 апреля, высказал основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.

Пригожин уточнил, что по завершении дождей ВСУ придется ожидать еще около недели, пока высохнет почва. Лишь затем украинские военные будут готовы к продвижению.

При этом создатель "Вагнера" не стал предполагать, планируют ли ВСУ контрнаступление на 9 мая, чтобы "испортить праздник", однако отметил, что украинские военные "готовы полностью идти и резать фланги", сообщается в Telegram-канале Пригожина.

Ранее западные СМИ отмечали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки помешать российскому командованию понять, где они планируют начать контрнаступление. Источники утверждают, что украинские военные пытаются ввести Россию в заблуждение с помощью методов визуального обмана, радиопереговоров, наземной активности и бездействия.

Представитель националистического батальона "Азов" (организация признана террористической и запрещена в России) Богдан Кротевич заявил, что в ходе контрнаступления ВСУ хотят использовать захват российских городов в качестве "рычага для возвращения территорий".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"