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Пригожин допустил переход ВСУ в контрнаступление после 2 мая

14:37
  • среда
  • 26 апреля 2023

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Украинские военные могут начать контрнаступление после 2 мая, когда пройдет последний дождь. Такое мнение в среду, 26 апреля, высказал основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.

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Пригожин уточнил, что по завершении дождей ВСУ придется ожидать еще около недели, пока высохнет почва. Лишь затем украинские военные будут готовы к продвижению.

При этом создатель "Вагнера" не стал предполагать, планируют ли ВСУ контрнаступление на 9 мая, чтобы "испортить праздник", однако отметил, что украинские военные "готовы полностью идти и резать фланги", сообщается в Telegram-канале Пригожина.

Ранее западные СМИ отмечали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки помешать российскому командованию понять, где они планируют начать контрнаступление. Источники утверждают, что украинские военные пытаются ввести Россию в заблуждение с помощью методов визуального обмана, радиопереговоров, наземной активности и бездействия.

Представитель националистического батальона "Азов" (организация признана террористической и запрещена в России) Богдан Кротевич заявил, что в ходе контрнаступления ВСУ хотят использовать захват российских городов в качестве "рычага для возвращения территорий".

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