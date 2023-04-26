Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским

Детали не приводятся
Председатель КНР Си Цзиньпин созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Телефонный разговор состоялся в среду, 26 апреля, сообщило агентство "Синьхуа". Его содержание не раскрывается.
Ранее власти Китая выступили с предложениями по политическому урегулированию украинского кризиса. Документ состоит из 12 пунктов, в чих числе - полное прекращение огня, соблюдение законных интересов всех стран в области безопасности, обмен пленными, отказ от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН.
Президент России Владимир Путин отметил, что китайский план может лечь в основу мирного урегулирования, но только в том случае, когда к этому будут готовы в Киеве и на Западе.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"