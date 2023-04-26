Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским

Детали не приводятся

Председатель КНР Си Цзиньпин созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Телефонный разговор состоялся в среду, 26 апреля, сообщило агентство "Синьхуа". Его содержание не раскрывается.

Ранее власти Китая выступили с предложениями по политическому урегулированию украинского кризиса. Документ состоит из 12 пунктов, в чих числе - полное прекращение огня, соблюдение законных интересов всех стран в области безопасности, обмен пленными, отказ от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН.

Президент России Владимир Путин отметил, что китайский план может лечь в основу мирного урегулирования, но только в том случае, когда к этому будут готовы в Киеве и на Западе.

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