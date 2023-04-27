Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака

Весам лучше ограничить контакты с коллегами, а Водолеям – отложить деловые переговоры и свидания

Овны

Неожиданные новости способны выбить из колеи даже самого уверенного в себе представителя этого знака. Но трудности сделают вас еще сильнее, включите свой характер и дерзайте!

Тельцы

Мужскую половину ждут конфликты с женами и подругами – запасайтесь терпением! Женщинам придется отвоевывать право на самореализацию.

Близнецы

Школьникам и студентам сегодня придется основательно потрудиться. Им, как и всем остальным, звезды советуют не запускать дела, иначе потом придется нелегко.

Раки

Осторожно, начальство сегодня будет рассматривать ваши недостатки через увеличительное стекло. Будьте готовы держать удар и отстаивать свое право на ошибку.

Львы

Задачи, стоящие перед вами не решить напором и громким голосом или капризами. Не позволяйте вашему эго испортить отношения, ищите консенсус.

Девы

Работа может буквально оставить вас без сил, даже если она не связана с физическими нагрузками. В идеале сегодня лучше отдыхать – тогда день пройдет отлично.

Весы

Вам лучше сегодня ограничить контакты с коллегами или клиентами. Общение может закончиться неожиданными неприятными открытиями и разочарованиями.

Скорпионы

Самое уязвимое место для вас сейчас – дом, там возможны внезапные события. Не давайте повода для ревности супругам и следите за здоровьем близких родственников.

Стрельцы

День недопонимания в коммуникациях. Могут теряться письма, исчезать информация в телефонах, срываться переговоры из-за сбоев в работе интернета.

Козероги

Грядут какие-то изменения в финансовых или любовных делах. Но пока еще можно подстраховаться или что-то исправить – подумайте, на что вам намекают звезды.

Водолеи

Взаимопонимание с партнерами сегодня нарушено. Отложите, по возможности, деловые переговоры и свидания, а дома избегайте конфликтов всеми силами.

Рыбы

Лишь избранные представители знака не почувствуют сегодня грусти, разочарования или недоверия. Лучше не бороться с этими эмоциями, а выяснить их причину.

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