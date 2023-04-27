Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака

Весам лучше ограничить контакты с коллегами, а Водолеям – отложить деловые переговоры и свидания
Овны
Неожиданные новости способны выбить из колеи даже самого уверенного в себе представителя этого знака. Но трудности сделают вас еще сильнее, включите свой характер и дерзайте!
Тельцы
Мужскую половину ждут конфликты с женами и подругами – запасайтесь терпением! Женщинам придется отвоевывать право на самореализацию.
Близнецы
Школьникам и студентам сегодня придется основательно потрудиться. Им, как и всем остальным, звезды советуют не запускать дела, иначе потом придется нелегко.
Раки
Осторожно, начальство сегодня будет рассматривать ваши недостатки через увеличительное стекло. Будьте готовы держать удар и отстаивать свое право на ошибку.
Львы
Задачи, стоящие перед вами не решить напором и громким голосом или капризами. Не позволяйте вашему эго испортить отношения, ищите консенсус.
Девы
Работа может буквально оставить вас без сил, даже если она не связана с физическими нагрузками. В идеале сегодня лучше отдыхать – тогда день пройдет отлично.
Весы
Вам лучше сегодня ограничить контакты с коллегами или клиентами. Общение может закончиться неожиданными неприятными открытиями и разочарованиями.
Скорпионы
Самое уязвимое место для вас сейчас – дом, там возможны внезапные события. Не давайте повода для ревности супругам и следите за здоровьем близких родственников.
Стрельцы
День недопонимания в коммуникациях. Могут теряться письма, исчезать информация в телефонах, срываться переговоры из-за сбоев в работе интернета.
Козероги
Грядут какие-то изменения в финансовых или любовных делах. Но пока еще можно подстраховаться или что-то исправить – подумайте, на что вам намекают звезды.
Водолеи
Взаимопонимание с партнерами сегодня нарушено. Отложите, по возможности, деловые переговоры и свидания, а дома избегайте конфликтов всеми силами.
Рыбы
Лишь избранные представители знака не почувствуют сегодня грусти, разочарования или недоверия. Лучше не бороться с этими эмоциями, а выяснить их причину.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"