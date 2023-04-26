Россия высылает 10 норвежских дипломатов

Это ответная мера

Россия объявила 10 норвежских дипломатов persona non grata. Соответствующую ноту в среду вручили послу королевства Роберту Квиле. Его вызвали в МИД, где выразили решительный протест в связи с недружественными действиями Осло.

Ранее Норвегия объявила о высылке 15 сотрудников российской дипмиссии. Этот шаг ещё больше усугубил ситуацию в двусторонних отношениях, которые и так находятся на критически низком уровне.

Как подчеркнули в Министерстве иностранных дел нашей страны, последуют и другие ответные меры. В том числе - ограничения найма российских граждан для работы в норвежских представительствах.

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