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В Российском центре науки и культуры на Кипре вспыхнул пожар

14:58
  • среда
  • 26 апреля 2023

В здание бросили коктейли Молотова

Здание Российского центра науки и культуры загорелось в Никосии. Об этом в среду, 26 апреля, рассказала руководитель центра Алина Радченко.

Не исключена версия поджога. По словам очевидцев, возгорание началось после того, как в здание бросили коктейли Молотова. Произошло два сильных хлопка, после этого огонь охватил стену и крышу здания, отметила Радченко.

На кадрах, которые публикуют в интернете очевидцы, здание центра окутано густыми клубами дыма. Находившиеся в центре люди эвакуированы, пожарные приступили к борьбе с огнем. Территория оцеплена полицейскими, сообщает ТАСС.

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