Мишустин потребовал оперативно снабжать бойцов СВО всем необходимым

Правительство продолжает контролировать снабжение Вооруженных сил России

Время – это наиважнейший фактор в вопросах снабжения российских бойцов в ходе спецоперации. Такое заявление сделал в среду, 26 апреля, глава кабмина Михаил Мишустин, проводя очередное заседание координационного совета по обеспечению потребностей участников спецоперации.

Любые, даже малейшие отставания по срокам недопустимы, подчеркнул Мишустин. Он призвал "где возможно, необходимо действовать с опережением" в вопросах обеспечения бойцов всем необходимым.

Правительство продолжает снабжение Вооруженных сил России и других воинских формирований необходимым вооружением и техникой. При этом предприняты меры по расширению производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса, а также по увеличению объемов выпуска наиболее востребованной продукции, включая планы-графики предстоящих поставок, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заслушал доклад рабочей группы по обеспечению участников спецоперации и их семей. Глава государства поддержал инициативу по выравниванию денежного довольствия всех бойцов. Пока мобилизованный доброволец получает 195 тысяч рублей, где бы он ни находился, а военнослужащий по контракту получит эти средства лишь в том случае, если будет находиться непосредственно на передовой.

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