ВС России уничтожили до 65 украинских военных на краснолиманском направлении

В небе над Херсонской областью сбит украинский Су-25

Украинские войска потеряли на краснолиманском направлении более 60 военных и технику. Кроме того, российская ПВО сбила украинский Су-25, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На краснолиманском направлении… поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Северск Донецкой Народной Республики", - заявил генерал на брифинге.

Конашенков уточнил, что удары наносили оперативно-тактическая авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск "Центр". В результате противник потерял боевую бронированную машину, пикап, гаубицу Д-20 и САУ "Акация".

Также, по данным Минобороны, средствами ПВО в районе населенного пункта Ветеленское Херсонской области сбит украинский самолет Су-25. Перехвачены 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, в Запорожской области и ЛНР за сутки уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов.

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