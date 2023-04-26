Заболеваемость корью в России пошла на спад

Прекратились случаи завоза инфекции в страну

В России во втором квартале 2023 года наблюдается снижение заболеваемости корью. Об этом в среду, 26 апреля, рассказала руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова.

Эксперт уточнила, что распространение этого заболевания носит сезонный осенне-весенний характер, "то есть ровно то, что мы сейчас наблюдаем".

С приближением лета заболеваемость корью идет на спад, кроме того, прекратились завозы этой инфекции в Россию из других стран, отметила Попова.

Также она рассказала, что в России охват детей прививками от кори составляет 97%, в текущий сезон заболели корью немногим более тысячи детей, сообщает "Интерфакс".

Ранее Попова подчеркивала, что корь — это давно известное заболевание, хорошо изученное и хорошо поддающееся профилактике с помощью российских вакцин. В России лишь три региона не справились "с начальными проявлениями кори". Среди них – Дагестан, что связано с проживанием населения в отдаленных частях республики.

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