Крупный пожар в Свердловской области удалось локализовать

Пожар в поселке Сосьва начался накануне днем

Владимир Путин провел телефонный разговор с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. В регионе несколько дней бушуют сильные пожары. В области введен режим повышенной готовности. Глава государства поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в поселке Сосьва. Накануне там вспыхнула пилорама. Огонь перекинулся на больницу для осужденных, а затем и на жилые дома. В результате посёлок оказался почти полностью уничтожен. Погиб 62-летний мужчина. Еще один человек пропал без вести. По данным МЧС, к этому часу возгорание удалось локализовать.

Тревожное утро в Сосьве. К этому моменту пожарным удалось локализовать масштабное возгорание, но еще несколько часов необходимо, чтобы пролить пиломатериалы, охваченные огнем. В таежном поселке было сразу несколько компаний, которые добывали и хранили лес-кругляк. Склады вспыхнули один за другим. На железнодорожной станции уничтожены несколько товарных вагонов с древесиной. С воздуха воду сбрасывает экипаж вертолета Ми-8.

Пожар в поселке начался накануне днем. Мощное пламя двигалось по промзоне и жилой застройке стремительно – этому способствовали порывы ветра до 20 метров в секунду. Как рассказывают очевидцы, каждые пять минут огонь охватывал сразу два новых квартала.

Огонь успел уничтожить около 120 построек. На месте одного из сгоревших домов спасатели обнаружили тело 62-летнего мужчины. Еще одна пожилая женщина пропала без вести. Два человека получили ожоги. Люди в панике покидали жилье – многие не успели захватить с собой даже документы.

В поселке Сосьва располагалось лечебно-исправительное учреждение. Оно также оказалось в опасной зоне, и всех осужденных – около 240 человек – экстренно эвакуировали. Также надзиратели успели вывезти служебных собак и личные дела. Больница сгорела дотла.

В результате пожара без крова остались около 600 человек. Развернут пункт временного размещения, но все пострадавшие пока остановились у родственников и знакомых. В поселок уже доставили первую партию гуманитарной помощи. Составлены списки на получение материальных выплат. В ближайшее время власти должны решить вопрос о восстановлении жилья.

Следователи сейчас устанавливают причину возгорания. Сразу несколько очевидцев утверждают, что пламя возникло на одной из местных пилорам – загорелись сухие опилки. Появились сообщения, что собственник пилорамы спешно покинул населенный пункт. Следственный комитет России возбудил два уголовных дела. Первое - по статье о халатности со стороны должностных лиц. Второе – по факту причинения смерти по неосторожности.

Егор Киселёв, "ТВ Центр"

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