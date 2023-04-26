МИД России оценил разговор Зеленского и Си Цзиньпина

Пекин прикладывает усилия для мирного урегулирования, но Киев противится этим инициативам

В Москве отмечают готовность Китая прикладывать усилия для налаживания переговорного процесса между Россией и Украиной. Такое заявление в среду. 26 апреля, сделало российское Министерство иностранных дел после телефонного разговора лидеров Китая и Украины.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, несмотря на усилия Пекина, Киев демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на урегулирование.

Украинские власти и их западные кураторы уже демонстрировали свои возможности по заматыванию мирных инициатив, цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным китайских СМИ, Си Цзиньпин указал украинскому президенту, что в ядерной войне в случае ее начала не может быть победителей. Политик также отметил, что Пекин направит своего представителя с визитом на Украину и в другие страны для консультаций по урегулированию украинского кризиса.

Зеленский назвал разговор с Си Цзиньпином "длинным и содержательным", а также выразил надежду на то, что он даст "мощный толчок" развитию отношений между Киевом и Пекином.

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