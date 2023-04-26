Си Цзиньпин описал Зеленскому исход ядерной войны

Украинскому лидеру посоветовали сохранять хладнокровие

Всем странам, вовлеченным в украинский конфликт, а также их руководителям следует сохранять хладнокровие. Обострение противостояния может привести к ядерной войне, в которой не бывает победителей, напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому председатель КНР Си Цзиньпин. Китайский лидер также пообещал Зеленскому, что Пекин продолжит предоставлять Киеву гуманитарную помощь.

"Китай предоставил Украине множество партий гуманитарной помощи и готов продолжать оказывать помощь в пределах своих возможностей", - приводит слова Си Цзиньпина агентство ТАСС.

Как ранее сообщалось, телефонный разговор между Владимиром Зеленским и Си Цзиньпином состоялся по инициативе украинской стороны. Зеленский по итогам этой беседы заявил, что назначил нового посла в Китае. По его мнению, это "даст мощный толчок" развитию двусторонних отношений.

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