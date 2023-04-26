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Си Цзиньпин описал Зеленскому исход ядерной войны

15:42
  • среда
  • 26 апреля 2023

Украинскому лидеру посоветовали сохранять хладнокровие

Всем странам, вовлеченным в украинский конфликт, а также их руководителям следует сохранять хладнокровие. Обострение противостояния может привести к ядерной войне, в которой не бывает победителей, напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому председатель КНР Си Цзиньпин. Китайский лидер также пообещал Зеленскому, что Пекин продолжит предоставлять Киеву гуманитарную помощь.

Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским
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"Китай предоставил Украине множество партий гуманитарной помощи и готов продолжать оказывать помощь в пределах своих возможностей", - приводит слова Си Цзиньпина агентство ТАСС.

Как ранее сообщалось, телефонный разговор между Владимиром Зеленским и Си Цзиньпином состоялся по инициативе украинской стороны. Зеленский по итогам этой беседы заявил, что назначил нового посла в Китае. По его мнению, это "даст мощный толчок" развитию двусторонних отношений.

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