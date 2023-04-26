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Против Порошенко возбудили новое уголовное дело

15:45
  • среда
  • 26 апреля 2023

Бывшего главу Украины подозревают в контрабанде сигарет

Против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбуждено очередное уголовное дело. Инициатором стало государственное бюро расследований Украины (ГБР).

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Об этом сообщил в среду, 26 апреля, депутат Верховной рады Александр Дубинский. Экс-главу Украины подозревают в контрабанде сигарет.

"ГБР возбудило уголовное дело в отношении контрабанды сигарет в Румынию, организованной пятым президентом Украины Петром Порошенко через подконтрольную ему кондитерскую корпорацию Roshen", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.

"Абсолютно возмутителен и тот факт, что ни начальник поста Орловка, через который постоянно едут сигареты, ни начальник Винницкой таможни, который оформил контрабанду - не отстранены от работы. Готовим протокольное решение комитета", - добавил он.

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