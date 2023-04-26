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ФСБ пресекла в Москве деятельность мошеннических колл-центров

16:03
  • среда
  • 26 апреля 2023

Они работали в интересах ВСУ

Управление ФСБ России по городу Москве и Подмосковью совместно с главком МВД России по Москве пресекло работу в столице мошеннических колл-центров, которые действовали в интересах ВСУ.
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Отмечается, что мошенники "осуществляли хищение денежных средств российских и иностранных граждан в особо крупном размере". Аферисты представлялись сотрудниками российских силовых ведомств, а также работниками финансовых учреждений, передает РИА Новости.

"В ряде случаев преступниками осуществлялось моральное давление на потерпевших в целях выведения их из состояния психологического равновесия", - сообщили в управлении ФСБ.

Ранее банки предупредили о другой схеме мошенничества. Аферисты звонят клиенту и представляются сотрудниками силовых ведомств. Они сообщают, что якобы сотрудник банка украл персональные данные и осуществляет с карты клиента переводы в пользу армии Украины.

Затем мошенники представляются "службой безопасности банка", вынуждая клиента перевести свои средства на счета.

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