Солист "Uma2rmaH" посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Владимир Кристовский высоко оценил созданные на столичном пункте отбора на службу по контракту условия

Лидер группы "Uma2rmaH" Владимир Кристовский назвал отличной организацию столичного пункта отбора на службу по контракту, который расположен на улице Яблочкова в столице.

"Мне кажется, надо этот опыт перенимать другим городам и делать такие центры, потому что у нас много людей с хорошей военной подготовкой, которые хотят работать военными, и им просто нужно дать такую возможность", – сказал Владимир Кристовский.

По его словам, в центре есть зоны отдыха и столовая. "Много специалистов, которые обслуживают и контролируют работу", – добавил музыкант.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Всю необходимую информацию, связанную с ним, можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"