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Генерал ВСУ пожаловался на неуловимые российские бомбардировщики

16:35
  • среда
  • 26 апреля 2023

Их крайне трудно сбить

ВС России используют свое преимущество в авиации. Российские бомбардировщики сбрасывают фугасные бомбы, не входя в зону действия украинской противовоздушной обороны. Вдобавок они работают под прикрытием истребителей, так что сбить их крайне трудно, посетовал командующий Объединенными силами ВСУ генерал Сергей Наев.

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"Это яркий пример того, как противник использует преимущество в авиации, поскольку применяет эти бомбы без вхождения в зону действий нашего ПВО", — приводит жалобы генерала портал "Страна.ua".

По словам Наева, российские бомбардировщики прикрывают истребители Су-30 и Су-35. Эти самолеты способны уничтожить украинские перехватчики еще до того, как они приблизятся к цели на дистанцию пуска ракеты. Украинский генерал уверен, что ситуацию могли бы изменить поставки Киеву западных истребителей.

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