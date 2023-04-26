Генерал ВСУ пожаловался на неуловимые российские бомбардировщики

Их крайне трудно сбить

ВС России используют свое преимущество в авиации. Российские бомбардировщики сбрасывают фугасные бомбы, не входя в зону действия украинской противовоздушной обороны. Вдобавок они работают под прикрытием истребителей, так что сбить их крайне трудно, посетовал командующий Объединенными силами ВСУ генерал Сергей Наев.

"Это яркий пример того, как противник использует преимущество в авиации, поскольку применяет эти бомбы без вхождения в зону действий нашего ПВО", — приводит жалобы генерала портал "Страна.ua".

По словам Наева, российские бомбардировщики прикрывают истребители Су-30 и Су-35. Эти самолеты способны уничтожить украинские перехватчики еще до того, как они приблизятся к цели на дистанцию пуска ракеты. Украинский генерал уверен, что ситуацию могли бы изменить поставки Киеву западных истребителей.

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