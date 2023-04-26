Что сейчас происходит в Артемовске

Российские силы ведут наступательные действия

Ещё 40 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной Киеву территории. Как сообщили в нашем Минобороны, это стало возможным в результате переговоров. В плену нашим бойцам грозила смертельная опасность. Самолетами ВКС освобожденных доставят в Москву для лечения и реабилитации. Между тем в зоне СВО российские войска продолжают активные боевые действия на всех направлениях. Одни из наиболее интенсивных сражений происходят в Артемовске.

В Артёмовске подразделения российских Воздушно-десантных войск ведут наступательные действия по флангам. Наносят удары по украинским укрепрайонам; на северо и юго-западе от города - по тыловым позициям ВСУ и путям отхода из Артёмовска. По поступающей информации, в том числе от украинских военных, российские подразделения начали серьёзную артиллеристскую подготовку.

В Артёмовске боевые действия ведут добровольческие штурмовые отряды. Сообщается, что под российский контроль перешёл перекрёсток улиц Юбилейная и Чайковского. Стратегически важный участок, потому что отсюда на запад из города ведут две дороги. Фактически уже окраина населённого пункта. До последних домов Артёмовска - не более двух километров по прямой.

Несмотря на очевидный итог, что Артёмовск перейдёт под контроль российских подразделений, из Киева не отдают приказа на отступление. Есть мнение, что пытаются выиграть время, однако за счёт колоссальных человеческих жертв.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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