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Минобороны сообщило об освобождении из плена 40 россиян

16:54
  • среда
  • 26 апреля 2023

В плену им грозила смертельная опасность

Сорок российских военнослужащих возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории 26 апреля. Это стало возможным благодаря переговорам. В Минобороны подчеркнули, что в плену россиянам грозила смертельная опасность.

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"Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву", - говорится в сообщении военного ведомства в Telegram.

Уточняется, что освобожденные военные пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России. Сейчас им также оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Ранее стало известно, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин приказал бойцам больше не брать украинских военных в плен. Такой приказ стал ответом на известие о расстреле попавшего в плен бойца группы боевиками ВСУ.

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