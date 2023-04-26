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Взрыв "Газели" в Нижнем Новгороде попал на видео

17:30
  • среда
  • 26 апреля 2023

Автомобиль разлетелся на куски

Камеры видеонаблюдения в Нижнем Новгороде запечатлели момент серьезного ДТП. "Газель" после столкновения загорелась и взорвалась. По словам очевидцев, автомобиль просто разорвало на куски.

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"В среду в 12.22 поступило сообщение о ДТП с 4 автомобилями. В результате столкновения загорелся автомобиль "Газель", - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

На месте происшествия работали 3 единицы техники и 12 человек личного состава, передает РИА Новости. В МЧС уточнили, что в результате ДТП пострадал 1 человек - водитель "Газели". Он госпитализирован. Машина сгорела дотла.

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