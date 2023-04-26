Аварию МиГ-31 в Мурманской области подтвердили в Минобороны

Экипаж катапультировался

МиГ-31 потерпел аварию в Мурманской области во время учебного полета. Факт аварии подтвердили в Минобороны. Инцидент произошел при выполнении учебного полета.

По данным военного ведомства, экипаж самолета катапультировался. Однако пилоты покинули горящую машину лишь после того, как убедились, что истребитель падает вдали от жилых кварталов, в безлюдном месте. Угрозы жизни и здоровью летчиков нет, передает РИА Новости.

В декабре 2021 года стало известно о создании в России отдельного авиаполка с истребителями МиГ-31К, вооруженными гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Комплекс применили впервые 18 марта 2022 года, во время специальной военной операции на Украине. Под Ивано-Франковском был уничтожен подземный склад ракет ВСУ.

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