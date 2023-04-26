ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Аварию МиГ-31 в Мурманской области подтвердили в Минобороны

18:26
  • среда
  • 26 апреля 2023

Экипаж катапультировался

МиГ-31 потерпел аварию в Мурманской области во время учебного полета. Факт аварии подтвердили в Минобороны. Инцидент произошел при выполнении учебного полета.

Появились новые данные о крушении самолета МиГ-31 в Приморье
МиГ-31 отогнал норвежский "Посейдон" от российской границы

По данным военного ведомства, экипаж самолета катапультировался. Однако пилоты покинули горящую машину лишь после того, как убедились, что истребитель падает вдали от жилых кварталов, в безлюдном месте. Угрозы жизни и здоровью летчиков нет, передает РИА Новости.

В декабре 2021 года стало известно о создании в России отдельного авиаполка с истребителями МиГ-31К, вооруженными гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Комплекс применили впервые 18 марта 2022 года, во время специальной военной операции на Украине. Под Ивано-Франковском был уничтожен подземный склад ракет ВСУ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Истребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.