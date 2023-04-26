В Турции ждут запуска АЭС "Аккую"

27 апреля станция должна официально стать ядерным объектом

В четверг на средиземноморском побережье Турции состоится знаменательное событие - церемония загрузки топлива в первый энергоблок АЭС "Аккую". Она сооружается по российском проекту при участии госкорпорации "Росатом". В торжественном мероприятии в режиме видеоконференции примут участие президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. На "Аккую" будет четыре блока суммарной мощностью 4800 мегаватт, которые покроют 10 процентов потребности Турции в электричестве.

Русские строят здесь атомную станцию. Работы идут в турецкой провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Атомная станция "Аккую" в переводе с турецкого - чистый источник. Сейчас это крупнейшая ядерная стройка на планете. Её площадь 10 тысяч квадратных метров. Всего на станции будет 4 реактора. А когда работы полностью будут закончены, АЭС обеспечит 10 процентов энергопотребления всей Турции.

Первый реактор уже имеет законченный вид. 27 апреля станция должна официально стать ядерным объектом. Здесь пройдёт церемония передачи первой партии ядерного топлива. Для Турции это событие историческое - страна войдет в элитный клуб обладателей атомной технологии.

"Аккую" рассчитана на 60 лет, с возможностью продления срока эксплуатации ещё на 20. И на всё это время останется российской. Принцип: строй, владей, эксплуатируй. После аварии на АЭС "Фукусима" российские атомные объекты строят по новым стандартам. "Аккую" выдержит 12-метровое цунами, переживёт полное обесточивание и устоит, если в нее врежется "Боинг". Никак не повлияло на АЭС и землетрясение, которое в Турции было в феврале.

"У нас рассчитано землетрясение, которое в принципе невозможно. Но все-таки - заложили девять баллов. Такого человечество еще не испытывало. Тем не менее, мы станции строим именно с такой надежностью. В настоящий момент времени - это самая безопасная атомная станция в мире. Это поколение 3+", - рассказал Сергей Буцких, первый заместитель генерального директора АО "АККУЮ НУКЛЕАР" – директор строящейся АЭС.

На стройке работает более 20 тысяч человек. Для примера - в ближайшей деревушке к станции раньше проживало не больше тысячи жителей. Меняется буквально уклад жизни - теперь вокруг не частные постройки, а новые многоэтажки. Вчерашние сельские жители теперь познают городской комфорт.

Растут и доходы - об этом с удовольствием рассказывает глава района, где строится станция. Регион, где строится атомная станция, преимущественно аграрный. В апреле здесь уже собирают клубнику с открытого грунта. Труд, в основном, ручной - так работали и десятилетия назад. Рядом расположена банановая плантация - здесь растениям создают необходимый микроклимат и для этого нужно электричество - а его не хватает.

"Потребность в электричестве очень большая. Зимой нам не хватает мощности, чтобы обогревать теплицы. В основном, мы сейчас используем солнечные батареи. Мы очень ждем, когда станция заработает", - отметил предприниматель Эюп Оздемир.

Местные показывают платежки за электроэнергию. Киловатт-час здесь стоит чуть больше двух лир. В пересчете это около 9 рублей. Турция практически не располагает углеводородными ресурсами, а львиная доля потребностей до сих пор покрывается за счет импорта. Например, бензин здесь стоит 100 рублей за литр. Так что спрос на альтернативные "зеленые" источники энергии в стране есть.

В год АЭС "Аккую" будет генерировать около 35 млрд киловатт часов. Для России это очень хорошие инвестиции. Причем, атомная станция - это не только взаимная экономическая выгода для Москвы и Анкары, а проект, который и в политическом плане делает две столицы ближе.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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