Собянин выступил на просветительском марафоне "Знание. Первые"

Мэр рассказал о развитии столицы

В среду в столичном манеже завершился Всероссийский просветительский марафон "Знание. Первые". Он проходил три дня. Мастер классы и лекции для молодёжи провели государственные деятели и известные бизнесмены. На дискуссионных встречах участники с экспертами смогли обсудить технологический суверенитет, интеграцию новых регионов и как России удаётся отстаивать свои исторические ценности и справляться с беспрецедентными западными санкциями.

Несмотря на кажущуюся простоту, это высокоинтеллектуальная игра на счет. Участники просветительского марафона "Знание. Первые" стремятся попробовать себя везде.

"Перенять какой-то опыт у людей, пообщаться с разными специалистами в своей сфере. Я учусь на рекламе и связи с общественностью. Возможно, я тут кого-то встречу. Плюс, нам рассказывали, что тут можно найти стажировку", - говорит участник просветительского марафона Вероника Гостева.

"Очень много всяких активностей. Лекции. Здесь конкретно создавали бизнес-план командой за пять минут. Тебе по выданной теме для целевой аудитории нужно придумать свой проект, как он будет работать, чуть ли не прописать всех спонсоров. Плюс, за это дают какие-то ценные призы, о которых мы узнаем через пару минут", - рассказала Екатерина Горелова.

Но самый главный приз - это возможность пообщаться с тем, кто уже добился успеха и может чему-то научить. Представители администрации президента, министры, известные музыканты и режиссеры на протяжении трех дней выступали в Москве, Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске.

Михаил Мишустин рассказал школьникам и студентам о вызовах, с которыми столкнулось мир и наша страна. А также о важности создания не только экономического, но и технологического суверенитета. Премьер-министр затронул и вопрос развития искусственного интеллекта, нейросетей и больших данных, важность которых с каждым днем усиливается. Ведь в погоне за прогрессом нужно не забывать об истории.

"Мы видим, как это происходит в Европе, где сейчас уничтожают памятники советским войнам, учат детей по искажающим событиям учебникам истории. И стремятся насадить эти ложные знания близким нам народам. Мы видим попытки полностью запретить использование русского языка, книг на нём, фильмов, всего нашего контента в интернете. Вот такая политика отмены России направлена на то, чтобы люди не могли общаться на одном языке, забыли свои традиции, свою историю. Не могли извлекать уроков из прошлого", - рассказал Мишустин.

В марафоне принял участие и Александр Новак. Заместитель председателя правительства рассказал о вызовах, с которыми в последние годы сталкивается российская энергетическая отрасль. О том, как пришлось реагировать на санкции. Около 20% нефти теперь поставляются не в Европу, а на азиатские рынки. Тему продолжил еще один заместитель правительства - Дмитрий Чернышенко. Он рассказал о давлении в спорте и о том, как страна выходит из этой ситуации. Уже в феврале 2024 года в Казани стартует мультиспортивный турнир "Игры будущего". Участники смогут себя проявить как в классическом, так и в киберспорте. О том, как развивается столица в не самое простое время, участникам марафона рассказал Сергей Собянин.

"Всех интересует, особенно наших западных друзей в кавычках - смотрите, мы ввели вот эти санкции, вот это сделали, вот это обрезали, запретили вот это. Ну, когда же Москва рухнет? Не дождутся!" – отметил Собянин.

Более того, Москва не только выстояла, но и успешно развивается. Сергей Собянин рассказал, что Москва вышла на третье место в мире по паритету покупательной способности, обогнав многие мегаполисы мира. И теперь находится в ряду таких городов как Нью-Йорк и Токио. А в некоторых сферах столица уже опережает многие мировые центры. Москва первая по числу электробусов и по количеству электронных услуг. Уже оцифрован и сам город. На виртуальной карте можно увидеть все значимые объекты и информацию о них — от выданных разрешений на строительство до расположенных в здании организаций.

"Для того, чтобы управлять огромным потоком машин, транспорта и так далее - есть в Москве интеллектуальная транспортная система, которая одна из самых совершенных в мире, которая управляет транспортными потоками, светофорами Система управления на дорогах, система фотофиксации нарушений ПДД - соответственно, уменьшила просто в разы количество аварий. Число погибших в ДТП снизилось в 2,5 раза", - сообщил Собянин.

Мэр рассказал о дальнейшем внедрении искусственного интеллекта во все сферы. Уже сейчас с его помощью врачи ставят миллионы диагнозов. А в будущем появятся цифровые двойники пациентов.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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