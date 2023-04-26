В Петербурге наградили спасателей, эвакуировавших людей из ямы с кипятком

Двое спасателей получили ожоги и были госпитализированы

В Санкт-Петербурге наградили сотрудников МЧС, проявивших мужество и профессионализм при спасении людей из автомобиля, провалившегося в яму с кипятком.

Напомним, инцидент произошел 5 апреля. Из-за прорыва трубы с горячей водой на проезжей части образовался провал, куда и рухнула автомашина, в которой находился пенсионер с двумя внуками. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

С риском для собственной жизни сотрудникам МЧС удалось извлечь пострадавших. При этом двое бойцов получили ожоги и были госпитализированы. Глава ведомства Александр Куренков вручил государственные награды спасателям - орден Мужества Сергею Юдину и медаль "За спасение погибавших" Сарангу Мешкееву, которые проходят лечение во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины. Медали удостоен их коллега Сергей Морковкин - третий участник спасательной операции.

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