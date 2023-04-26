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Киев объявил о подготовке 10 тысяч операторов дронов

18:51
  • среда
  • 26 апреля 2023

Обучение ведут 20 школ

Два десятка школ на Украине занимаются подготовкой операторов беспилотных летательных аппаратов для ВСУ. По данным министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, окончили курсы уже более семи тысяч человек.

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"Мы уже законтрактовали свыше 3,8 тысячи комплексов БПЛА на более чем 4,1 миллиарда гривен, а также обучили более семи тысяч операторов дронов", - заявил министр журналистам.

Федоров добавил, что власти поставили цель обучить 10 тысяч человек. Кроме упомянутых двух десятков школ, у каждого производителя БПЛА есть своя внутренняя школа, уточнил украинский чиновник. Американские СМИ ранее сообщали со ссылки на слитые в сеть данные Пентагона, что Киев готовит для контрнаступления 12 бригад, передает "Лента.ру".

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