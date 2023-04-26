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Польская прокуратура изъяла все средства со счетов посольства России

19:28
  • среда
  • 26 апреля 2023

Российское торгпредство также лишилось финансов

Польские власти опустошили счета посольства России в Варшаве. Деньги изъяла прокуратура, она же присвоила средства российского торгпредства, сообщил посол Сергей Андреев.

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"Мы получили уведомление от прокуратуры о том, что средства со счетов посольства и торгового представительства в банке Santander перечислены на счета прокуратуры", — заявил Андреев агентству РИА Новости.

Варшава ранее заморозила счета российского посольства: якобы, у польской стороны появились подозрения, что их могут использовать для отмывания денег или финансирования терроризма. Теперь же банк Santander заявил о прекращении сотрудничества с посольством и закрыл счета. Глава российской дипмиссии уточнил, что речь идет о значительных средствах как в долларах США, так и в польских злотых.

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